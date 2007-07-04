Ющенко выгнал Задорожного из ВСЮ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ, которым прекратил полномочия члена Высшего совета юстиции Александра ЗАДОРОЖНОГО в связи с нарушением присяги.

Текст Указа размещен на официальном сайте главы государства.

Согласно документу, В.ЮЩЕНКО постановил прекратить полномочия А.ЗАДОРОЖНОГО «учитывая обращение VIII внеочередного съезда судей Украины к Президенту Украины, другим субъектам, которые принимают участие в формировании персонального состава Высшего совета юстиции, в соответствии со статьей 131 Конституции Украины, пункта 8 части первой и части второй статьи 18 Закона Украины «О Высшем совете юстиции»».

Как сообщал УНИАН, А.ЗАДОРОЖНЫЙ, вместе со Степаном ГАВРИШЕМ и Антоном ЧЕРНУШЕНКО, Указом Президента был переназначен в состав Высшего совета юстиции Украины 15 декабря 2006 года.