Дело против Аделаджи направлено в суд

Вчера Генпрокуратура (ГПУ) утвердила обвинительное заключение в отношении должностных лиц группы компаний King`s Capital. Об этом пишет "Коммерсантъ в Украине". В ГПУ сообщили, что среди фигурантов дела – один из пасторов церкви "Посольство божье", гражданин Нигерии Сандей Аделаджа, а также пятеро "должностных лиц". "Сейчас дело направлено в Киевский апелляционный суд, который в течение нескольких дней должен определить, какой суд будет вести это производство, после чего начнется обычное судебное рассмотрение",– добавил источник Ъ в Генпрокуратуре.

Напомним, в 2006-2008 годах группа компаний King`s Capital принимала у прихожан "Посольства божьего" вклады под высокие проценты, но в 2007 году перестала выполнять свои долговые обязательства. В ГПУ уточнили, что обвиняемым инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 УК ("создание, руководство и участие в преступной организации"), ч. 4 ст. 190 УК ("мошенничество"), а также ч. 2 и ч. 3 ст. 358 УК ("подделка и использование заведомо поддельного документа"). Всего по делу потерпевшими признаны 618 человек, нанесенный им материальный ущерб оценивается в более чем 52 млн грн. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму около 108 млн грн. Двум из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей