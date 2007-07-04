Лидерство Луценко ”завалит” результат мегаблока?

Если Юрий ЛУЦЕНКО возглавит мегаблок демократических сил, это негативно повлияет на общий результат на выборах, убежден руководитель Центрального штаба блока “Рух-Украинская правица”, заместитель председателя УНП Ярослав ДЖОДЖИК.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока “Рух-Украинская правица”, он сказал: "Если левый по своим взглядам ЛУЦЕНКО возглавит мегаблок, основная часть избирателей которого является патриотической, это негативно повлияет на общий результат блока. Поэтому те, кто предлагает ЛУЦЕНКО на лидера блока, работает на понижение общеблокового результата".

Я.ДЖОДЖИК заметил, что может "согласиться с ПОРОШЕНКО, что рейтинг избирательного списка должен был бы выстраиваться на основе социологических исследований".

Однако Я.ДЖОДЖИК подчеркивает необходимость "корректно сформулировать вопрос – определять не личный рейтинг политиков, а как повлияет их присутствие на той или другой позиции в списке на результат блока в составе НСНУ – "Правица" – "Самооборона".

"Мы все понимаем, что основная часть избирателей мегаблока – это патриотические избиратели, для которых ЛУЦЕНКО был и остается человеком социалистических взглядов. Этого могут не понимать только "любі друзі" из НСНУ и "Самообороны", которым интернационализм ЛУЦЕНКО ближе, чем национальная платформа "Правицы" и части НСНУ", – заявил он.

По мнению Я.ДЖОДЖИКА, "общенародное" формирование списка может стать "существенной преградой для олигархов, которые привыкли покупать себе места в проходной части списка”.

На перспективу, считает он, "необходимо внедрять открытые региональные партийные списки с преференциями, когда избиратель отдает голоса и за политическую силу, и за конкретное лицо в списке, на основе которых и определяется, кого конкретно хотят видеть украинцы в парламенте". "Этот способ, как мне кажется, лучше будет отражать волю народа”, - сказал Я.ДЖОДЖИК.

Как сообщал УНИАН, 28 июня лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО подписали декларацию о создании единого избирательного блока.

По мнению члена Совета партии «Наша Украина» Петра ПОРОШЕНКО, большие шансы возглавить список имеет лидер Гражданского движения «Народная самооборона» Ю.ЛУЦЕНКО. П.ПОРОШЕНКО также считает, что список должен возглавить тот человек, который поможет получить большую победу, и определение ее должно происходить не только с учетом мнения политиков, но и с учетом мнения избирателей, в частности, путем социологических опросов.