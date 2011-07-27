«Халатные» чиновники снизили арендную плату на 2,2 млн.

В Одессе возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц городского совета.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, установлено, что чиновники в 2005 году заключили с обществом с ограниченной ответственностью договор аренды целостного имущественного комплекса, который находится в коммунальной собственности территориального общества, при этом в интересах указанного общества занизили сумму арендной платы.

В результате противоправных действий местному бюджету нанесен ущерб на сумму 2,2 млн. грн.

Прокуратурой Одессы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.