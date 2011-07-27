От мэра Макеевки требуют вернуть имущество, вывезенное из трех школ

В Макеевке родители учеников трех закрываемых украиноязычных школ №№3, 100 и 27 требуют от мэра города Александра МАЛЬЦЕВА вернуть имущество, преждевременно вывезенное из этих учебных заведений.

Соответствующие письма, текстами которых располагает УНИАН, они направили как мэру, так и начальнику управления образования Макеевского горсовета Ирине ЛЯХ.

Во всех трех письмах, содержание которых идентичны друг другу, указывается, что родительский комитет, выполняя поручение всех родителей учеников, «требует вернуть все имущество в здание школы и подготовить учебное заведение к 2011-2012 учебному году». Авторы писем подчеркивают, что действия власти по вывозу из зданий школы имущества являются незаконными, так как, согласно решению Макеевского горсовета (от 25 марта 2011 года) названные школы должны работать до 31 августа 2011 года.

Более того, родители напоминают, что, поскольку дважды (13.07.2011г. и 22.07.2011г.) Донецким апелляционным административным судом были приняты постановления о приостановлении действия решения Макеевского городского совета о ликвидации общеобразовательных школ I-II ступеней № 3, № 27, № 100 до окончания рассмотрения по существу дела в суде, данные школы «должна функционировать».

«Учитывая выше изложенное, требуем приступить к подготовке школы и проверке ее состояния к учебному году с 15.08.2011г. Для этого требуем немедленно завезти все имущество, которое Вы незаконно вывезли», - заключено в каждом письме родителей к мэру Макеевки и начальнику горуправления образования.

К письмам авторы прилагают на нескольких страницах список имущества, которое было в наличии в каждой школе до 25.03.2011 р. Кроме того, родители подали списки учеников школ №№3; 100 и 27 на новый 2011-2012 учебный год.

Как сообщал УНИАН, В Макеевке Донецкой области матери трех учеников, обучающихся в школах №100, № 27 и № 3, - Елена САЕТОВА, Елена АНУФРИЕВА и Анна НАЗИПОВА подали административный иск в Центрально-городской районный суд с требованием отменить решение Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации школ № 3, № 27, № 94 и № 100.

Как отмечено в иске, решения горсовета о ликвидации общеобразовательных школ были «приняты с грубым нарушением действующего законодательства Украины, являются незаконными и нарушающими основные конституционные права детей на образование, на выбор учебного заведения и надлежащие условия получения образования».

В частности, решения о ликвидации школ нарушают «нормы Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 года по первоочередному обеспечению интересов ребенка всеми государственными и частными учреждениями при принятии решений».

Кроме того, родители отмечают в иске, что упомянутые «решения были приняты с нарушением процедуры, поскольку принимались тайно, в отсутствие представителей инициативной группы родителей и без аргументированных оснований о целесообразности ликвидации данных школ».

Иск был принят к рассмотрению, первое заседание суда состоялось 5 июня 2011 года. Но Центрально-городской районный суд три раза отказывал родителям в обеспечении иска и остановке действий по ликвидации школ. И, несмотря на то, что закрытие школ планировалось с 1 сентября 2011 года, они прекратили свои функции еще в июне, когда из зданий стали вывозить мебель и школьный инвентарь.

Однако 13 и 23 июля Донецкий апелляционный административный суд удовлетворил жалобу родителей и таки вынес постановление остановить действия по решению Макеевского горсовета о ликвидации школ до окончания судебных разбирательств.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет происходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».