Мужчина пытался продать 100 тысяч акцизных марок

03:04, 27 июля 2011
Общество
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Сотрудники налоговой милиции на выезде из Днепропетровска задержали мужчину, который пытался реализовать 100 тысяч фальшивых марок акцизного сбора.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.

Налоговики подсчитали, что в случае реализации поддельных акцизных марок бюджет мог бы недополучить около 1 млн. грн. акцизного налога.

Задержанный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный сбыт поддельных марок.

В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса Украины (Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или подделанных марок акцизного сбора или контрольных марок).

 

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