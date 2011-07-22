За удар пилой на 3 года осужден старший прапорщик

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы осужден старший прапорщик, который избил военнослужащего.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, Пустомытовским районным судом Львовской области 19 июля 2011 года за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.424 Уголовного кодекса Украины, осужден к 3 годам лишения свободы без лишения воинского звания военнослужащий одной из воинских частей старший прапорщик Д.

Установлено, что 23 июля 2010 года во время уборки территории военного городка, старший прапорщик Д. применил физическое насилие к подчиненному - он нанес подчиненному несколько ударов рукой, пилой и древком косы.

Уголовное дело расследовано и государственное обвинение поддержано военной прокуратурой Львовского гарнизона.