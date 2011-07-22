В Киеве празднуют День национального флага

Сегодня в Киеве празднуют День украинского национального флага.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, руководство Киевской городской государственной администрации и представители секретариата Киевсовета встретились с депутатами Киевсовета первого созыва, которые 24 июля 1990 года стали участниками одного из важнейший исторических событий для Украины – поднятия сине-желтого флага на мачте возле здания Киевского городского совета на Крещатике.

С праздником депутатов предыдущих созывов поздравили первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК и заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

«Событие, годовщину которого мы сегодня празднуем, действительно легендарное. Я уверен, что пройдет время и наши преемники скажут – если бы не поднялся в тот день украинский флаг, то, возможно, не было бы и свободной Украины. Это было действительно чрезвычайно важное событие для нашего государства. Мы благодарим тех людей, которые стали участниками поднятия сине-желтого флага, за мужество взять на себя такую ответственность», – сказал А.МАЗУРЧАК.