Задержан начальник Одесского порта

Задержан начальник ГП «Одесский морской торговый порт».

В отношении него прокуратурой Крыма расследуется уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры АРК. Должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно израсходовало в пользу коммерческой структуры на ремонт гостиницы «Одесса» свыше 170 тысяч грн.

Начальник порта задержан в порядке ст.115 УПК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.