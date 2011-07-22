Оба сокращенных зама губернатора получили другие должности

Глава Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК подписал распоряжение об увольнении двух своих заместителей: Анатолия НОВАКОВСКОГО и Людмилы ВАРРАВЫ.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации.

«Должности двух из шести заместителей главы ОГА упразднены в рамках оптимизации работы облгосадминистрации, согласно поручению Президента Украины, - отметил на встрече с журналистами Э.МАТВИЙЧУК. - Всего же сокращено 160 должностей из управленческого аппарата, что составляет 25% штата ОГА».

Вместе с тем губернатор выразил мнение, что «сокращение штата не должно негативно сказаться на эффективности выполнения областной властью поставленных задач. Напротив, мы рассчитываем, что оптимизированная кадровая структура поможет улучшить работу».

Глава ОГА также отметил, что «мы предоставили работникам аппарата, попавшим под сокращение, достаточно времени и возможностей для того, чтобы найти себе нормальную работу».

Между тем оба заместителя Э.МАТВИЙЧУКА продолжат работать в аппарате ОГА: Л.ВАРРАВА назначена помощником губернатора, а А.НОВАКОВСКИЙ – начальником Управления агропромышленного развития.