Кубинцы представили в Украине новые лекарства от рака

Кубинские ученые презентовали в Украине новые лекарства от рака.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, презентация состоялась в рамках визита делегации научно-исследовательского центра Республики Куба, который проходит с 16 по 23 июля.

Член кубинской делегации, мастер экспериментальной фармакологии Алексис Диас ГАРСИЯ отметил, что ученые центра в ходе исследований разных видов онкозаболеваний, в частности рака легких, молочной железы, меланомы, саркомы, зафиксировали противоопухолевое действие препарата "Vidatox", а также пришли к выводу, что он является более сильным анальгетиком, чем некоторые синтетические аналоги морфина. Кроме того, выяснилось, что "Vidatox" влияет только на раковые клетки, не повреждая здоровые, а все возможные токсикологические исследования подтвердили отсутствие у него косвенных действий.

В свою очередь президент Национальной академии медицинских наук Андрей СЕРДЮК, поблагодарив кубинских ученых за презентацию, проинформировал их, что чтобы попасть на украинский рынок, новый препарат должен пройти в Украине ряд клинических и доклинических исследований.

Также он отметил, что согласно недавно введенным Минздравом требованиям, каждое лекарственное средство, которое импортируется в Украину, должно быть произведено на предприятиях с надлежащей производственной практикой. Предприятие-производитель фармацевтической продукции должно отвечать международному стандарту GMP.

Украинские ученые настроены на сотрудничество и готовы приобщиться к изучению и тестированию препарата отечественными научными медицинскими учреждениями, отметили в Минздраве.