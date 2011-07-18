Сотрудник Посольства Грузии в Украине избил журналиста (видео)

Сотрудник Посольства Грузии в Украине избил журналиста во время сегодняшней акции женского движения FEMEN «Фотоохота».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения FEMEN.

Как отмечается в сообщении, акция была организована в поддержку подследственных фоторепортеров, проходящих по так называемому «делу фотографов» в Грузии.

FEMEN присоединились к международной журналистской кампании No pictures – no democracy! за всестороннее и объективное расследование дела грузинских фотографов, подозреваемых в шпионаже в пользу России. Активистки FEMEN потребовали от властей Грузии освободить от досудебного тюремного заключения троих обвиняемых журналистов.

По данным активисток движения, «мирный ход акции прервал работник посольства, который набросился с кулаками на активисток движения, впоследствии переключив свое внимание на журналистов. В частности, он наносил удары журналистам и пытался разбить съемочную аппаратуру», заявляют в FEMEN. Видеозапись инцидента смотрите тут.

По мнению FEMEN, "насильственные действия сотрудников Посольства Грузии в Украине подтвердили подозрения международной общественности в медиа-фобии официального Тбилиси".

"Подняв руку на активистов и журналистов на территории чужой страны, работники дипмиссии продемонстрировали неуважение к общедемократическим принципам: свободе слова и свободе собрания. Вышеприведенные факты заставляют еще больше беспокоиться о судьбе арестованных журналистов в Грузии", - отметили в пресс-службе FEMEN.

Как сообщается, журналист издания «Комментарии» Александр ЯМКОВОЙ находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.