Столице вернули 240 га земли, незаконно выделенной Киевсоветом

По ранее удовлетворенным искам Генеральной прокуратуры Украины в распоряжение Киевского городского совета фактически возвращены 240 га земли стоимостью более 470 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

При этом в Генеральной прокуратуре заверили, что она и в дальнейшем будет принимать меры по выполнению всех решений судов, которыми отменены решения Киевского городского совета от 2007 года о передаче 1600 га городских земель.