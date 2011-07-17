Чавес: сейчас не время умирать

Президент Венесуэлы Уго Чавес в ночь на воскресенье прибыл на Кубу, где ему предстоит пройти курс химиотерапии, сообщает Франс Пресс со ссылкой на местное телевидение.

Самолет с Чавесом в сопровождении старшей дочери Розы приземлился в Гаване. Там его встретил президент Кубы Рауль Кастро и министр иностранных дел.

"Я вернусь в лучшей форме, чем сейчас. Я уезжаю на несколько дней, но не прощаюсь. Сейчас не время умирать, а время жить", - цитирует агентство обращение Чавеса.

Пока не известно, сколько времени может занять лечение Чавеса. Венесуэльский президент отверг призывы оппозиции полностью передать власть на время лечения вице-президенту Элиасу Хауа и наделил некоторыми полномочиями, в том числе правом решать вопросы, связанные с бюджетом, своего заместителя и министра финансов Хорхе Джиордани (Jorge Giordani).

10 июня на Кубе Чавесу сделали операцию в связи с внутритазовым абсцессом. Позже он перенес еще одну операцию - по удалению раковых опухолей из кишечника. Лечение лидера Венесуэлы на Кубе вызвало массу всевозможных слухов и домыслов в СМИ. Сообщалось, что состояние Чавеса оценивается как "серьезное, и существует возможность, что раковая опухоль дала метастазы".

Ранее предполагалось, что глава Венесуэлы будет проходить курс лечения в сирийско-ливанском госпитале в бразильском городе Сан-Паулу, замечает РИА "Новости". Эта клиника широкого профиля считается одной из лучших в Латинской Америке. Среди ее пациентов много политиков, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса из Бразилии и других стран.