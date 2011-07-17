Мошенники предлагают пенсионерам дотацию

В Тернополе милиция разыскивает двух мошенников, которые обворовывают пенсионеров, представляясь социальными работниками.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, мужчина и женщина среднего возраста приходят в жилища пожилых одиноких людей и предлагают заполнить документы, которые якобы дают возможность получать дотацию к пенсионному обеспечению, иногда эту доплату мошенники называют разовой социальной помощью. После этого пенсионерам действительно дают незначительную сумму, но при условии, что они дадут сдачу с 200- или 500-гривневой купюры. Когда пожилые люди доставали свои сбережения, чтобы дать сдачу, один из злоумышленников оставался на месте, а второй давал пенсионерам еще какие-то документы, под разными предлогами выводил в другую комнату и отвлекал их внимание, в то время как напарник похищал отложенные средства.

В целом мошенники таким способом обворовали уже 5 пенсионеров в Тернополе, похищая от 300 грн. до 4 тыс. грн. отложенных средств.

Как отметили в отделе общественных связей, все пострадавшие – люди преклонного возраста и не могут точно описать внешность мошенников. Правоохранители продолжают поиск злоумышленников, а пенсионеров города предостерегли от общения с незнакомыми людьми, представляющимися социальными работниками.