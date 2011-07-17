Во Львове будет памятник Владимиру Ивасюку
06:34, 17 июля 2011Общество
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Инициатор - лидер группы "Океан Эльзы"
Во Львове до конца осени установят памятник композитору Владимиру Ивасюку.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, памятник будет установлен на проспекте Шевченко. Предельная высота памятника - 3,5 м.
Инициатором создания памятника выступил лидер группы «Океан Эльзы» Святослав ВАКАРЧУК.
6 августа 2010 года был утвержден проект памятника, отмечается в сообщении пресс-службы горсовета Львова.
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