Во Львове будет памятник Владимиру Ивасюку

Во Львове до конца осени установят памятник композитору Владимиру Ивасюку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, памятник будет установлен на проспекте Шевченко. Предельная высота памятника - 3,5 м.

Инициатором создания памятника выступил лидер группы «Океан Эльзы» Святослав ВАКАРЧУК.

6 августа 2010 года был утвержден проект памятника, отмечается в сообщении пресс-службы горсовета Львова.