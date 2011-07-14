Идея монополии УПЦ МП на кладбищах собрала чертову дюжину голосов

Киевсовет не поддержал проект решения, подготовленный представителями фракции Партии регионов, о выделении священникам Свято-Ильинского прихода Украинской православной церкви Московского патриархата помещений на кладбищах для проведения консультаций при организации обрядов похорон.

Как передает корреспондент УНИАН, проект решения поддержали лишь 13 из 95 зарегистрированных в зале депутатов Киевсовета.

Председатель фракции Партии регионов Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО при обсуждении проекта отметил, что представители фракции не против того, чтобы помещения для консультаций выделялись и священникам других конфессий.

В то же время, он не объяснил, почему в подготовленном проекте речь идет именно о духовенстве Московского патриархата.

По словам депутата, к ним уже поступило более 3 тысяч обращений киевлян по поводу организации консультации при предоставлении ритуальных услуг. Именно поэтому и был подготовлен соответствующий проект на сегодняшнее заседание Киевсовета, объяснил председатель фракции ПР.

Как сообщал УНИАН, проект решения, согласно которому Свято-Ильинский приход Украинской православной церкви Московского патриархата может получить в местах оформления заказов на ритуальные услуги, в том числе на кладбищах Киева, в аренду помещения для проведения консультаций относительно ритуала похорон, вынесен на сессию Киевсовета.

12 июля Комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма решила обратиться к председателю КГГА Александру ПОПОВУ с просьбой дать поручение соответствующим управлениям подготовить проект решения, который обеспечит равные возможности гражданам в доступе к организации похорон в соответствии с ритуалом конфессии, к которой они относятся.

«Киевсовет планирует принять решение, которое предоставляет существенные преимущества одной конфессии – УПЦ МП, чего, безусловно, нельзя допустить», - заявил председатель комиссии Александр БРИГИНЕЦ. Он выразил надежду, что КГГА и Киевсовет поддержат решение комиссии и учтут мнение священников, чтобы из-за какого-то необдуманного решения не были нарушены права киевлян.