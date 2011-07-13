Укрзализныця увеличила перевозку пассажиров до 247,4 млн. человек
18:35, 13 июля 2011Общество
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В І полугодии
За 6 месяцев 2011 года железными дорогами Украины перевезено 247,4 млн. пассажиров, что больше прошлогоднего уровня на 1,6%.
Как сообщат пресс-центр ведомства, рост объема пассажирооборота составляет 4,1%.
Доходы от пассажирских перевозок составили 2,8 млрд. грн., в то время как расходы - 5,9 млрд. грн.
Увеличение пассажирооборота в отчетном периоде произошло за счет увеличения перевозок пассажиров местном сообщении на 8,9%, внутригосударственном - на 10,4%.
В межгосударственном и пригородном сообщениях наблюдается уменьшение пассажирооборота на 1,4% и 1,5% соответственно.
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