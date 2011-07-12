Жадан организует фестиваль «Аккумулятор»

26-28 августа в Харькове пройдет фестиваль экологической урбанистики «Аккумулятор».

Об этом УНИАН сообщил один из организаторов фестиваля украинский поэт, писатель Сергей ЖАДАН.

По его словам, фестиваль посвящен проблемам городского развития и культурного сосуществования, а также тем трансформациям, которые происходят в современных мегаполисах. Идея фестиваля является определенным продолжениям немецко-украинского проекта «Улица игр – игры на улице», который в октябре прошлого года реализовал Гете-институт.

Организаторы «Аккумулятора» считают, что вполне логическим является проведение подобной акции именно в Харькове – городе, который соединяет в себе как мощные индустриальные зоны, так и многочисленные архитектурные памятники, как большое количество зеленых насаждений, так и экологически проблемные районы. Участники и гости фестиваля планируют обсудить важные проблемы жизнедеятельности и полноценного культурного существования восточно-украинского мегаполиса с помощью искусства – музыки, литературы, фотографии, живописи.

Основной площадкой фестиваля избрано помещение старого харьковского цирка – здание начала прошлого века, которое уже длительное время стоит без ремонта, тем самым достаточно точно характеризуя состояние старого Харькова – полуразрушенного, лишенного поддержки и полноценного функционирования.

Участие в фестивале примут писатели, художники и музыканты из Украины, Беларуси, России, Польши и Германии. Детальная программа появится в конце июля, но уже сегодня известно, что участие в акции примут музыкальные группы «Оркестр Че», «Собаки в космосе», «Папа Карло», «Ойра», «Свитер», «Creamwave», а также писатели С.ЖАДАН, Юрий ИЗДРИК, Светлана ПОВАЛЯЕВА, Павел КОРОБЧУК, Дмитрий ЛАЗУТКИН, Александр ИРВАНЕЦ, Анастасия АФАНАСЬЕВА, Александр КАБАНОВ, Сашко УШКАЛОВ, Андрей ХАДАНОВИЧ, Игорь СИД.

Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным и превратится в важную дискуссионную и творческую площадку, которая станет местом реализации новых социально-художественных инициатив и экспериментов.