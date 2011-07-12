В УГКЦ опасаются, что 1000-летие Софии станет праздником одной конфессии

Предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) обратился к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ с просьбой включить в мероприятия по празднованию 1000-летия Софийского собора Божественную литургию духовенство и верных УГКЦ.

Об этом говорится в письме Блаженнейшего Святослава к премьер-министру Н.АЗАРОВУ и первому заместителю министра регионального развития и строительства Украины, председателю организационного комитета по подготовке и празднованию 1000-летия основания Софийского собора Николаю СОРОКЕ.

В письме отмечается, что Епископат УГКЦ обеспокоен, чтобы празднование 1000-летия этого собора не было «односторонним, в пользу одной конфессии (Московского патриархата – УНИАН)».

«Ведь все традиционные конфессии, которые произрастают из этого единого корня нашей Киевской христианской традиции, имеют равное право и обязанность принимать участие в запланированных торжествах», – подчеркивается в письме.

В обращении к Н.АЗАРОВУ также подчеркивается, что для всех верующих УГКЦ, одной из четырех традиционных украинских Церквей – наследниц крещения Владимира – это особое празднование, ведь Софийский собор является олицетворением общего христианского корня украинского народа.