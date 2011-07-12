В Донецке от инфаркта умерла учительница ликвидируемой школы

В Донецке от инфаркта умерла Любовь Синагина - одна из учительниц ликвидируемой украиноязычной школы № 111.

Об этом УНИАН сообщили ее коллеги, учителя школы № 111.

Преподаватель этого учебного заведения Лариса КОНОХ отметила, что 62-летняя Л.Синагина умерла нынешней ночью от обширного инфаркта, а за день до этого перенесла микроинсульт.

«Конечно, она перегорела в борьбе за школу. Она с января принимала участие в акциях протеста, приходила вместе с родителями учеников с плакатом к горсовету… Это сказалось», - отметила Л.КОНОХ.

По мнению учителей школы № 111, именно огромные нервные перегрузки стали причиной трагедии, смерть Л.Синагиной учителя расценивают, как результат постоянного стресса из-за ликвидации школы.

Кроме того, педагогов возмутило, что профсоюз выделил на похороны их коллеги 300 грн. «Обижает, унижает и возмущает тот факт, что труд учителя оценен в 300 грн…. А ведь этот человек лет 40 проработал в школе», - сказали учителя.

Они также заявили, что ничто сегодня не остановит их в борьбе за школу, что они пройдут все суды и докажут вместе с родителями учеников необходимость существования первой в Донецке украиноязычной школы № 111.

«Мы думаем, что мы отстоим школу. И все», - сказали учителя.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля 2011 года депутаты Донецкого городского совета, несмотря на протесты родителей, приняли решение о закрытии трех общеобразовательных школ №№ 111, 121 и 154.

19 апреля к прокурору Донецка Александру ОЛЬМЕЗОВУ обратились родители учеников украиноязычной школы № 111 с просьбой отменить решение горсовета о закрытии их учебного заведения.

Прокуратура Донецка вынесла два противоположных решения о законности ликвидации общеобразовательной украиноязычной школы № 111, выдав соответствующие ответы на запросы народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и на запросы родителей учеников ОШ № 111 Ирины КРУГЛОВОЙ, Натальи ХАЛАНСКОЙ и Натальи СТАДНИК.

Исходя их полученных ответов от Генпрокуратуры и от прокуратуры Донецка, 4 мая 2011 года прокуратура Донецка опротестовала решение сессии Донецкого городского совета (от 15 апреля 2011 года) о ликвидации ОШ № 111, а уже 6 мая заявила о законности данного решения сессии горсовета.

И.КРУГЛОВА 23 мая обратилась в суд с иском к Донецкому горсовету и потребовала отменить решение сессии о ликвидации школы № 111.

4 июля состоялось первое судебное заседание по иску родителей школы № 111. Рассмотрение дела будет продолжено 14 июля.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрытие 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».