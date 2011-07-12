В Одесской области пьяный чиновник избил девушку - успокаивали газом

В городе Ананьев, Одесской области, начальник паспортного стола, в прошлом - майор милиции, избил 25-летнюю девушку-депутата горсовета.

Как сообщил депутат городского совета Владимир Седов, инцидент произошел на центральной улице райцентра вечером 8 июля. В состоянии алкогольного опьянения чиновник сначала цеплялся к девушке, а потом начал ее обижать.

В тот момент, когда она попробовала убежать, он догнал ее в одном из местных кафе и ударил головой в лицо.

"Когда прибыли сотрудники милиции, вызванные работниками кафе, 120-килограммовый майор упорно им сопротивлялся. Он несколько раз ударил правоохранителей.

Для того, чтобы успокоить бывшего коллегу, им пришлось применить спецсредства - слезоточивый газ и наручники", - рассказал Седов.

Кровь на анализ бывший майор сдавать отказался, ссылаясь на то "что он почему-то не может открыть глаз и потому кровь на анализы сдавать не будет".

Потерпевшая девушка-депутат сняла побои. Есть подозрение на то, что у нее серьезно повреждена кость переносицы.

Сейчас бывший майор находится в камере предварительного заключения местного райотдела.

Расследование происшествия продолжается.

Напомним, недавно в центре подобного скандала оказался депутат Луганского горсовета Роман Ландик, сын народного депутата Владимира Ландика.

В Интернет попало видео, где он жестоко избивает девушку прямо в ресторане. Сам Ландик заявил, что видео смонтировано. Его же отец пообещал, что, если сын действительно виновен, то будет отвечать за свои действия.

ТСН