Против директора возбуждено уголовное дело за загрязнение реки

Прокуратурой Овидиопольского района Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении директора частного предприятия района по факту загрязнения реки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, это должностное лицо вопреки требованиям природоохранного законодательства Украины использовало в деятельности предприятия очистные сооружения для самовольного слива производственных и других отходов, что привело к загрязнению реки Барабой.

По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия).

По подсчетам специалистов, убытки от вреда, нанесенного водному объекту, составляют более 2 млн. грн.