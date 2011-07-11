За 100 кг черной икры сотрудникам ГАИ давали 14 тыс. долларов

В Сумской области контрабандисты, которые ввезли в Украину 100 кг черной икры, предлагали сотрудникам Госавтоинспекции взятку в размере 14 тысяч долларов.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, сотрудниками Госавтоинспекции УМВД Украины в Сумской области совместно с пограничниками и сотрудниками СБУ в городе Бурынь был задержан автомобиль «Шевроле-Каптива» под управлением 52-летнего киевлянина. При проверке в автомобиле было выявлено и изъято 100 кг черной икры без соответствующих документов, которую водитель ввез из России вне таможенного контроля в районе села Рыжовка Белопольского района Сумской области.

Во время проведения первоочередных оперативно-розыскных мероприятий к месту происшествия подъехал автомобиль «Мерседес Бенц S-320», в котором находился знакомый задержанного водителя - 44-летний житель Винницкой области. Он предложил работникам ГАИ «решить вопрос» и попытался дать им взятку в сумме 14 тыс. долларов.

Автомобиль задержан и передан сотрудникам УСБУ в Сумской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.