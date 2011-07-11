Руководители кредитного союза «нагрели» вкладчиков почти на 2 миллиона

В Херсоне руководители кредитного союза растратили почти 1,8 млн. грн. средств вкладчиков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Херсонской области, расследованием установлено, что должностные лица кредитного союза - 47-летняя жительница Херсона и ее 40-летний компаньон, с сентября 2006-го по сентябрь 2008 года с целью укрывательства фиктивной деятельности кредитного союза, подделали ряд расходных кассовых ордеров и предоставляли неправдивую отчетную информацию о якобы нормальной деятельности кредитного союза, что привело к неспособности выплачивать членам кредитного союза денежных средств, а также выдавать денежные ссуды.

Указанные действия руководства кредитного союза привели к финансовой несостоятельности кредитного союза и повлекли тяжкие последствия на общую сумму 1,772 млн. грн.

Следственным отделом ХГУ УМВД по материалам Управления госслужбы борьбы с экономической преступностью (УГСБЭП) УМВС в отношении вышеуказанных служебных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 УК Украине “Злоупотребление властью или служебным положением” (карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет) и ч. 2 ст. 366 УК Украины “Служебная подделка” (карается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет).

Ведется следствие.