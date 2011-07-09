Апелляционный суд возобновил дело Семенюк-Самсоненко против Тимошенко

Киевский апелляционный административный суд признал незаконным решение Окружного административного суда столицы об отклонении иска экс-главы Фонда государственного имущества Валентины СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО к бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно незаконности ее распоряжения ФГИУ подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи «Криворожстали».

Об этом УНИАН сообщила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

По ее словам, соответствующее решение апелляционный суд принял 7 июля.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО также отметила, что, согласно решению суда, дела по незаконности изменений условий купли-продажи объекта и о превышении служебных полномочий Ю.ТИМОШЕНКО как премьер-министра должны быть объединены.

«Апелляционным судом все объединяется – незаконное изменение условий и превышение служебных полномочий премьер-министра», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 октября 2010 года Окружной административный суд Киева отклонил иск экс-главы Фонда государственного имущества Украины В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО к бывшему премьер-министру Ю.ТИМОШЕНКО относительно незаконности ее распоряжения ФГИУ подписать дополнительное соглашение к договору купли-продажи «Криворожстали».

По неофициальной информации, суд обосновал свое решение истечением срока исковой давности, который по данному иску составлял 6 месяцев.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, подавшая иск 26 апреля 2010 года, оспаривала поручение Ю.ТИМОШЕНКО №169 от 24 октября 2008 года. Также В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО в своем иске оспаривала законность действий ФГИУ по внесению изменений в договор купли-продажи «Криворожстали».

Суд разделил иск В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО на две части, выделив иск к ФГИУ в отдельное производство.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции. До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.

Фонд государственного имущества Украины и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в мае 2009 г. согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

По заверениям в то время исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. И. о. председателя ФГИУ также отметил, что сроки выполнения некоторых других инвестобязательств будут отложены на время действия форс-мажорных обстоятельств, которые предусмотрены договором купли-продажи.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО считает, что распоряжение премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО Фонду государственного имущества Украины внести изменения в договор №КПП-497 о покупке-продаже пакета акций "Криворожстали" нарушает законы Украины «Об управлении объектами государственной собственности» и «О приватизации государственного имущества», а также требования ст. 8, ч.2 ст. 19 и ч.3 ст.113 Конституции Украины.