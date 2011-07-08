У Попова в киевских «потопах» обвинили стихийных торговцев

Первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК поручил ликвидировать стихийную торговлю в подземных переходах в Киеве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«В результате несанкционированной торговли в подземных переходах имеем засорение ливнеприемников, – отметил А.МАЗУРЧАК, анализируя нештатную ситуацию, которая произошла на днях в подземном переходе возле станции метро «Шулявская». – Мусор, который остается от этой торговли (картон, бумага и тому подобное), в период дождей полностью перекрывает ливневую канализацию. Сегодня одна из приоритетных задач столичной власти - ликвидировать стихийную торговлю в городских переходах. Этот вопрос буду контролировать лично».

После проливных дождей районные госадминистрации совместно с коммунальными службами Киева произвели инвентаризацию проблемных объектов столицы.

По обобщенной информации Главного управления по вопросам чрезвычайных ситуаций, выявлено более 200 объектов подтопления. В частности, проблема в отсутствии ливнеприемной системы, недостаточной пропускной способности дождевых коллекторов, подпоре со стороны рек, озер, водоемов и недостаточной производительности и изношенности насосных станций.

«Для обеспечения постоянной работы ливнеприемной системы и с целью недопущения подтоплений заниженных мест столицы каждый район должен разработать план мероприятий по ликвидации подтоплений на своих территориях. Кроме того, необходимо проверить приямки в подземных переходах и исправность насосного оборудования и привести их в надлежащее состояние, а жилищные организации должны обеспечить чистку придомовой дождевой канализации. Я жестко буду контролировать выполнение этих задач», – отметил А.МАЗУРЧАК.