Британский рок-музыкант СТИНГ отменил концерт в Казахстане по политическим мотивам, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

Как говорится в сообщении на официальной интернет-странице музыканта, он принял решение не принимать участие в праздновании Дня Астаны, так как разделяет позицию международной организации Amnesty International, заявляющей о подавлении прав работников нефтегазовых компаний, членов профсоюзов, их адвокатов и работающих с ними представителей НПО.

Организаторы концерта ранее в субботу сообщили, что концерт отменен по организационно-техническим причинам.

СТИНГ должен был выступить в Астане 4 июля в преддверии празднования Дня Астаны, который в Казахстане совпадает с днем рождения Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА.

Как известно, 7 июля в киевском Дворе спорта должен состояться концерт СТИНГА в рамках мирового турне, которое началось летом 2010 года.