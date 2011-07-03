Русские казаки подрались с украинской милицией в Крыму (фото)

Столкновение активистов казачьих организаций и сотрудников милиции произошло в субботу в районе Феодосии - конфликт возник при попытке казаков повторно установить на въезде в город поклонный крест, который рано утром 1 июля был демонтирован сотрудниками спецподразделений «Беркут» и «Тигр» на основании решения Хозяйственного суда Крыма.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным крымских СМИ, в потасовках пострадали не менее 10 казаков и столько же были задержаны.

«Было принято решение вернуть крест, демонтированный властями. Казаки и православные верующие прошли строем с крестом через всю Феодосию. Собралось примерно 300 человек. Однако на месте, где раньше стоял крест, нас встретил спецназ украинской милиции в полной экипировке - в касках, со спецсредствами, со щитами и собаками. При попытке пройти завязалась драка. Со стороны милиции в ней участвовало примерно 600 правоохранителей», - сообщил агентству «Новый регион» атаман Совета атаманов Крыма Сергей ЮРЧЕНКО.

По его словам, «драка была продолжительной и кровавой». «Примерно 15 человек из числа казаков получили серьезные ранения - у людей переломаны руки и ноги, разбиты головы», - подчеркнул С.ЮРЧЕНКО.

«Участники акции были жестоко избиты - их били дубинками по лицу, по голове, избивали лежащих. В общей сложности с тяжелыми побоями можно видеть не менее десяти человек», - пишет информационный портал «Новоросс.info».

«Новый регион» сообщает о задержании 10 казаков. «Тогда остальные перекрыли дорогу автозакам, требуя освободить товарищей. По нашему требованию задержанных осмотрел врач, который заявил, что люди в крови, их нужно везти в больницу, а не в милицию», - сказал С.ЮРЧЕНКО.

По его словам, поклонный крест, послуживший причиной конфликта, все-таки был повторно установлен в 10 метрах от первоначального места.

На место инцидента выезжал начальник милиции Крыма Сергей РЕЗНИКОВ и представители властей Феодосии.

«В ходе переговоров была достигнута договоренность о том, что православный символ будет вновь демонтирован правоохранителями и перемещен на территорию одной из близлежащих церквей, где будет находиться на хранении. В то же время, начиная с понедельника должна приступить к работе группа из числа сотрудников феодосийских органов власти, казачества и православной общественности с тем, чтобы подготовить все необходимые документы для оперативного решения вопроса по установке поклонного креста на первоначальном месте», - пишет «Новоросс».

По информации портала, мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ пообещал, что займется решением этого вопроса непосредственно в Совете министров Крыма.

«Вместе с тем, по словам участников переговоров со стороны казачества, если в разумные сроки не будет виден прогресс в решении данного вопроса, казаки оставляют за собой право установить крест в одностороннем порядке», - пишет «Новоросс».

Факт потасовок УНИАН милиция подтвердила, не сообщив при этом количество сотрудников МВД и казаков, участвовавших в них, а также число пострадавших и задержанных.

В мае представители казачьих общин установили на въезде в Феодосию поклонный крест. Против высказались представители крымских татар. По данным ряда СМИ, казаки не имели разрешения и благословения на установку объекта. Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата отказалась освящать крест. В итоге по приглашению казаков крест освятил священник Русской зарубежной православной церкви.

Правительство Крыма направило иск в суд с требованием демонтировать крест. Хозсуд Крыма во второй половине мая удовлетворил иск.

Фото УНИАН