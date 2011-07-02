Политолог о реформе ЖКХ, тарифах, тромбах и деградации

Реформа жилищно-коммунального хозяйства Украины возможна лишь при поддержке высших органов власти.

Об этом в комментарии УНИАН сказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО.

"Не могут органы местного самоуправления самостоятельно провести коммунальную реформу. Пилотные проекты – да, нужно экспериментировать, но коммунальная реформа должна быть единым государственным делом, и здесь центр должен ее разработать, начать, а дальше помогать местной власти эффективно ее реализовывать", - отметил В.ФЕСЕНКО.

По его мнению, ключевые направления реформирования ЖКХ, заявленные правительством, являются безальтернативными – в первую очередь, необходимо создать прозрачную систему контроля расходов, а также расчетов тарифов.

Эксперт позитивно прокомментировал инициативы по созданию единого органа, который будет контролировать тарифообразование по всей стране. "Разногласия в тарифной политике неизбежны. Но я абсолютно понимаю президента и премьера, когда они говорят, что ситуация, когда существует пятикратная разница в тарифах на воду и тепло или другие коммунальные услуги, – это ненормально", - отметил В.ФЕСЕНКО.

Он также считает, что списание задолженности предприятий топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств позволит избежать финансового коллапса в этих сферах. "Это как тромбы, которые блуждают по нашему организму в кроветворной системе. Что делать? Их нужно нейтрализовать или хирургическим, или другим терапевтическим методом. В данном случае, что-то подобное", - подчеркнул эксперт.

По его мнению, одним из кардинальных направлений реформирования является энергосбережение, а также "новые, более адекватные, оптимальные формы управления" коммунальным сектором. "Иного выхода у нас просто нет, иначе – кризис и деградация", - подытожил В.ФЕСЕНКО.

Справка УНИАН. В 2010 году для обеспечения единого подхода к формированию экономически обоснованных тарифов для предприятий – естественных монополистов был принят Закон Украины «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины». Минрегионстрой разработал и подал на рассмотрение Президента проект указа о создании комиссии.

1 июня т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что комиссия будет создана и приступит к работе до сентября.