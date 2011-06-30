СБУ и пограничники перехватили на границе с Россией 2 машины одежды

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины и пограничники задержали партию контрабандной одежды стоимостью более 870 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в середине июня двое жителей Луганской области на собственных автомобилях осуществили попытку перевезти в Россию вне пунктов пропуска партию товаров народного потребления, но на расстоянии 50 метров от линии таможенной границы их задержали сотрудники СБУ и военнослужащие Луганского пограничного отряда. В автомобилях злоумышленников было обнаружено 46 тюков с одеждой, которые задержанные планировали реализовать на территории России.

По оценке экспертов, общая стоимость изъятого товара составляет свыше 870 тыс. грн.

По факту законченного покушения на контрабанду товаров в больших размерах, осуществленного по предварительному сговору группой лиц, в отношении правонарушителей Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 Уголовного кодекса Украины). Это преступление, согласно украинскому законодательству, карается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.

Следствие по делу продолжается. Товар, который предназначался для контрабанды, и автомобили, которые стали средством совершения контрабанды, изъяты правоохранителями.