«Адской машины» на Запорожстали милиция не нашла

Проверка территории ОАО «Запорожсталь», проводившаяся сегодня после получения анонимного сообщения о бомбе в одном из прибывших на комбинат вагонов с металлоломом, завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как сообщили УНИАН в руководстве запорожского главка милиции, «обследование вагонов, в одном из которых, по данным звонившего, находилась бомба, завершено, взрывоопасных устройств не обнаружено».

В ГУ МВД Украины в Запорожской области также уточнили, что на период проведения спецоперации работа меткомбината не приостанавливалась и никто из рабочих не эвакуировался.

«Вагоны, где якобы находился взрывоопасный предмет, осматривались на железнодорожных путях в районе шлаковых отвалов, где нет производственных площадей, т.е. эвакуировать было просто некого», - пояснили в милиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий, направленных на установление личности звонившего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). В качестве наказания данная статья УКУ предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.