3D-кино без стереоэффекта - до 10% украинцев оказываются косоглазыми?

Просмотр фильмов в стерео-очках 3D (правая линза – синего цвета, левая – красного), которые позволяют видеть объемное изображение, помогает диагностировать скрытое косоглазие.

Об этом УНИАН сообщили в Киевском центре микрохирургии глаза.

«Просмотр фильма в трехмерных очках помогает выявить отсутствие объемного зрения. При просмотре изображения в формате 3D задействованы глаз, нерв и мозг. Если вы смотрите 3D-фильм, при этом нет объемного эффекта – у вас скрытое косоглазие, а это повод обратиться к врачу. Те, кому объемное зрение необходимо в работе, как правило, знают о своем дефекте, остальные своего косоглазия не замечают», - отмечает профессор Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика Юрий КОНДРАТЕНКО.

По словам профессора, скрытым косоглазием страдает до 10% украинцев. В 90% случаев косоглазие можно излечить с помощью тренировки бинокулярного зрения.

«При косоглазии один глаз видит хуже, и, чтобы отсутствовал дискомфорт, мозг убирает эту проблему, отклоняя глаз. На сегодня Киевский центр микрохирургии глаза является ведущим по лечению косоглазия в мире и отлично справляется с этой проблемой. В большинстве случаев операции удается избежать», - констатирует Ю.КОНДРАТЕНКО.

Вместе с тем профессор отметил, что говорить о пользе или вреде 3D-фильмов для зрения человека нельзя, так как подобные исследования не проводились.

«Вредит ли просмотр 3D-фильмов - пока неизвестно, у нас таких наблюдений нет. Нужно время, чтобы сделать выводы. Человек видит не глазом, а мозгом. Глаз лишь воспринимает информацию. Возможно, эффект 3D как-то и влияет на зрение. У некоторых людей длительный просмотр фильма в 3D-очках вызывает головную боль», - отметил Ю.КОНДРАТЕНКО.