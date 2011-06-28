В Макеевке прошла акция протеста против закрытия школы

Сегодня в городе Макеевке Донецкой области ученики школы №3 и их родители, а также жители поселка, в котором расположено это учебное заведение, провели акцию протеста против закрытия школы и нарушения при этом норм Конституции Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся на акцию более 70 человек еще раз выразили свое несогласие с ликвидацией на поселке им. Кирова в Советском районе Макеевки школы №3 с украинским языком обучения.

Митингующие держали плакаты с надписями: «Мы – против закрытия школ», «Дети – это святое», «Власть труслива, если выбрала себе в противники матерей и детей», также был плакат с изображением весов, на чашах которых значилось «деньги» и «дети» и призыв к мэру города Александру МАЛЬЦЕВУ – «Что выбираешь?».

Выступавшие участники акции на ступеньках школы №3 подчеркивали, что «Конституция Украины хорошая, но ее, к сожалению, не все выполняют», и «к несчастью, властьимущие в Украине живут и действуют по другим законам».

Они также сетовали на то, что очень радостно восприняли в свое время победу на выборах Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и Партии регионов, но сегодня разочарованы, поскольку их «никто не защитил, никто не услышал, и местные чиновники отобрали у детей школу».

Протестующие вспомнили, что в Донецкой области, по данным налоговиков (согласно предварительным результатам кампании по декларированию доходов, полученных гражданами в 2010 году), количество «официальных» миллионеров за год выросло на 59 человек - до 164 человек, а школы в регионе закрывают из-за того, что «нет денег в бюджете».

«Богатые богатеют, а на образование в регионе денег нет!.. Если каждый чиновник в городе может соврать и забрать, то мы, родители, не можем допустить, чтобы каждый мог обидеть наших детей, нарушить наши конституционные права: на жизнь, учебу и работу», - заявляли возмущенные родители.

По итогам акции участники приняли и подписали резолюцию на имя Макеевского городского головы А.МАЛЬЦЕВА и передали ее присутствующему на митинге представителю управления внутренней политики Макеевского горсовета.

Авторы резолюции отметили, что хотят «защитить законные, конституционные права и интересы детей», на что имеют право, согласно ст.29 Закона Украины «Об общем среднем образовании в Украине» и Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке матери трех учеников, обучающихся в школах № 3, № 27 и № 100, подали административный иск в Центрально-городской районный суд с требованием отменить решение Макеевского городского совета от 25 марта о ликвидации этих школ.

В городе уже прошли два судебных заседания, но суд уже трижды отказывает родителям в обеспечении иска, то есть, приостановлении решения горсовета о закрытии школ до вынесения окончательного вердикта суда. И поэтому из зданий школ незаконно вывозится мебель, школьное оснащение и оборудование, хотя эти школы официально должны функционировать до 31 августа 2011 года. Следующее заседание суда назначено на 5 июля.

Справка УНИАН. В Донецкой области в 2011 году планируется закрыть 26 общеобразовательных школ. По информации пресс-службы Донецкой облгосадминистрации, закрытие учебных заведений будет проходить согласно разработанной «Региональной дорожной карты по оптимизации сети бюджетных учреждений и расходов местных бюджетов на их содержание».