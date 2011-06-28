Глава облсовета: хотим полностью обезвредить все пестициды

Харьковский областной совет выделил 6 млн. грн. на утилизацию непригодных к использованию пестицидов, которые хранятся на территории области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского областного совета, об этом в прямом эфире областного государственного радио заявил председатель Харьковского облсовета Сергей ЧЕРНОВ.

По его словам, в том числе за счет выделенных из госбюджета средств в течение текущего года планируется обезвредить 280 тонн непригодных к использованию пестицидов.

«У нас цель - за год полностью обезвредить все пестициды, которые очень много лет хранились на территории Харьковской области. Обезвреживание пестицидов, объем которых составляет около 280 тонн, будет проходить в 18 районах области. Мы хотим, чтобы к Евро-2012 у нас не осталось ни одного килограмма этих опасных веществ», - сказал С.ЧЕРНОВ.

Он сообщил, что уже объявлен тендер, победитель которого будет иметь право на участие в выполнении этих работ.

С.ЧЕРНОВ также отметил, что из воинской части в Шевченковском районе продолжается вывоз компонентов ракетного топлива, утилизация которого может быть завершена в 2011 году.

«Концентрация средств и усилий позволит выполнить поставленную задачу в полном объеме в текущем году», - сказал С.ЧЕРНОВ.