В Киеве началась «Країна мрій»

Сегодня в Киеве начался VІІІ международный этнический фестиваль «Країна мрій».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, Фестиваль продлится два дня на территории Печерского ландшафтного парка «Певческое поле».

Участники фестиваля смогут принять участие в различных конкурсах и развлечениях, также их ждут интересные выступления украинских исполнителей, встречи с украинскими дизайнерами, поэтами и писателями и необычные мастер-классы.

Как говорится в сообщении, «Країна мрій» вернет своих участников в прошлое и погрузит их в атмосферу настоящего украинского быта. Атрибуты, одежда, еда, предметы быта, пение и танцы - все это яркое воплощение неповторимой украинской традиции».

Как сообщал УНИАН, фестиваль «Страна мечтаний» был учрежден в 2004 году и ежегодно проходил на «Певческом поле». Главный инициатор и вдохновитель фестиваля - лидер группы «ВВ» Олег СКРИПКА.