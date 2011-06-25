Тигипко: Украина и Сербия начали консультации по ЗСТ

Украина и Сербия начали консультации о создании зоны свободной торговли.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО во время бизнес-форума «Украина-Сербия», который прошел 24 июня в Сербии, сообщила УНИАН пресс-служба партии «Сильная Украина».

«Создание зоны свободной торговли направлено на увеличение объемов взаимной торговли и инвестиций», – подчеркнул С. ТИГИПКО.

По его словам, росту сотрудничества между двумя странами будет способствовать предстоящее вступление Сербии в ВТО и приватизация государственных предприятий в этой стране, в которой смогут принять участие украинские предприниматели.

Вице-премьер также отметил, что ключевым фактором развития экономик двух стран является принятие законодательства, направленного на улучшение инвестиционного климата. В частности, правительство Украины сейчас работает над законопроектами относительно уменьшения размера единого социального взноса, что позволит снизить налоговую нагрузку на заработную плату. Также в ближайшее время предполагается принятие законодательства, направленного на поддержку ІТ-индустрии.

По словам С. ТИГИПКО, сейчас в сфере программирования занято около двухсот тысяч украинцев, а объем экспорта программной продукции достигает одного миллиарда долларов. «Принятие законодательства, направленного на поддержку ІТ-отрасли, и снижение налоговой нагрузки на компании способно увеличить экспорт программного обеспечения из Украины до 4-5 миллиардов долларов в год», – подчеркнул он.

***Деловой форум «Украина-Сербия» был организован ВОО «Реформаторский клуб» и сербским деловым клубом Prevrednik («Предприниматель»).