Кабмин решил как сотрудничать с зарубежными украинцами

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию Государственной программы сотрудничества с заграничными украинцами на период до 2015 года.

Соответствующее распоряжение правительства от 22 июня 2011 г. № 572-р, обнародовано на сайте Кабмина.

Цель Программы - осуществление центральными и местными органами исполнительной власти мероприятий по обеспечению сотрудничества с заграничными украинцами, сохранению их национально-культурной идентичности, использованию интеллектуального, культурного и духовного потенциала заграничных украинцев для утверждения позитивного международного имиджа Украины, а также по обеспечению поддержки заграничных украинских обществ.

Выполнение Программы осуществляется путем определения стратегии сотрудничества с заграничными украинцами с учетом специфики стран их проживания; совершенствования законодательства по вопросам сотрудничества с заграничными украинцами, обеспечения защиты их интересов; активизации информационно-разъяснительной работы, направленной на обеспечение развития связей с заграничными украинцами; укрепления сотрудничества органов государственной власти и общественных организаций, которые принимают участие в реализации государственной политики в сфере обеспечения развития связей с заграничными украинцами и пр.

Выполнение Программы рассчитано на пять лет. Финансирование Программы осуществляется за счет средств государственного бюджета и других источников, не запрещенных законом.