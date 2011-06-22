Таможня хочет брать с украинцев деньги за товары весом больше 30 кг

Государственная таможенная служба считает, что прописанную сегодня в проекте Таможенного кодекса норму, предусматривающую освобождение от налогообложения при перемещении через таможенную границу гражданами товаров на сумму до 2000 евро, целесообразно снизить до 500 евро.

Об этом заявил в ходе комитетских слушаний относительно проекта новой редакции Таможенного кодекса председатель Государственной таможенной службы Игорь КАЛЕТНИК, сообщили УНИАН в пресс-службе этого ведомства.

«Эта норма не соответствует нормам Европейским. Считаем целесообразным снизить эту норму с 2000 до 500 евро. При этом предусмотреть весовые ограничения перемещаемых товаров на уровне 30 кг", - отметил он.

Как отмечают в Гостаможне, "прежде чем принять окончательное решение, должны быть взвешены все предложения и определено единственное верное решение, которое будет максимально благоприятным и позволит экономике нашей страны динамично развиваться".

Как сообщал УНИАН, 17 мая этого года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Таможенный кодекс. Среди изменений есть норма, которая предусматривает, что товары, суммарная стоимость которых не превышает 2 000 евро и которые перемещаются гражданами Украины через границу Украины в ручной клади или в сопровождаемом багаже не более одного раза в 10 дней, освобождаются от налогообложения.