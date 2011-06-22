В Киеве хотят ввести налог на недвижимость

В Киеве с 2012 года будет установлено четыре местных налога и сбора.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО.

В частности, он проинформировал, что завтра, 23 июня, на заседание сессии Киевского городского совета будет вынесен проект решения горсовета «Об установлении местных налогов и сборов в г. Киеве». По словам Р.КРАМАРЕНКО, этим решением предлагается установить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, туристический сбор, сбор за место для парковки транспортных средств и сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Сегодня в Киеве уже функционируют туристический сбор, сбор за место для парковки транспортных средств и сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

Ставку туристического сбора для граждан Украины и иностранцев, прибывающих на территорию Киева, предлагается установить на уровне 1% от стоимости всего периода проживания за вычетом НДС.

Сбор за место для парковки транспортных средств предлагается установить на уровне ставки сбора за каждый день осуществления деятельности по обеспечению парковки транспортных средств в гривнах за 1 кв. метр площади земельного участка в размере от 0,03% в пределах третьей территориальной зоны г. Киева, 0,04% - в пределах второй территориальной зоны и 0,05% - в пределах первой территориальной зоны Киева.

Ставку налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, предлагается установить на уровне 1% размера минимальной заработной платы за 1 кв. метр жилой площади для квартир, площадь которых не превышает 240 кв. метров, и жилых домов, площадь которых не превышает 500 кв. метров, и 2,7% - для квартир, площадь которых превышает 240 кв. метров, и жилых домов, площадь которых превышает 500 кв. метров.

Ставка сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности (торговая деятельность в пунктах продажи товаров, оказание платных бытовых услуг по перечню, определенному Кабинетом министров, торговля валютой в пунктах обмена, деятельность в сфере развлечений) устанавливается в пределах от 0,08 до 0,4 размеров минимальной заработной платы в месяц. Кроме этого, на определенные виды деятельности Налоговым кодексом Украины устанавливаются повышенные ставки сбора.

По информации Р.КРАМАРЕНКО, на сегодня туристический сбор платит 115 юридических лиц, торговый патент уплатило 4848 юридических и 1161 физических лиц. Плательщиками единого налога являются 14 тыс. 315 юридических лиц, также насчитывается 79 тыс. 401 физических лиц-предпринимателей. "Введение местных налогов и сборов без учета единого налога позволит привлечь в 2012 году в общий фонд бюджета города Киева около 70 млн. грн. Ожидаемые поступления единого налога в условиях действующего законодательства - 228 млн. грн.", - отметил он.