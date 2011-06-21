В Севастополе начались сборы православных военных священников

Сегодня в Севастополе начались традиционные ежегодные сборы православных военных священников. Участие у них принимают представители всех епархий, расположенных на территории Украины, – в общей сложности почти 60 человек

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте печати и связей со средствами массовой информации Минобороны.

Во время сборов священники планируют обменяться опытом душпастырской опеки военнослужащих и сотрудничества с командованием воинских частей, обсудить проблемы и перспективы создания в Вооруженных Силах Украины института военных капелланов.

21 июня в работе сборов военных священников приняли участие начальник Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Борис АНДРЕСЮК, командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал Виктор МАКСИМОВ.

Начальник Департамента социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины огласил участникам приветствие от министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ и выразил уверенность в том, что сотрудничество между военным ведомством и представителями православной церкви будет способствовать решению всех задач, возложенных на Вооруженные Силы Украины по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности нашего государства.

Программой сборов военных священников предусмотрен совместный молебен в Свято-Покровском соборе, доклады и выступления в дебатах.

Священники также планируют посетить корабли Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины – фрегат «Гетьман Сагайдачний» и Черноморского флота Российской Федерации – гвардейский ракетный крейсер «Москва».

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны святые отцы отслужат панихиду по погибшим на Мемориальном комплексе «35-я береговая батарея».