Генпрокурор: масштабы коррупции в Украине угрожающие

Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 26 высокопоставленных должностных лиц прежнего и нынешнего правительств, половина из которых уже направлена в суд.

Об этом сообщил генеральный прокурор Виктор ПШОНКА на координационном совещании «О первоочередных задачах реализации нового антикоррупционного законодательства».

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры, В.ПШОНКА напомнил, что “по инициативе Президента Украины принят пакет антикоррупционных законов, которые вступают в действие с 1 июля”. По его словам, “масштабы коррупции в Украине угрожают ее национальной безопасности”. Генпрокурор заявил, что активизирована деятельность в борьбе с коррупцией на уровне центральных ведомств, в частности, “возбуждены уголовные дела в отношении 26 высокопоставленных должностных лиц прежнего и нынешнего правительств, половина из них (13) уже направлена в суд с обвинительным заключением”.

В.ПШОНКА сообщил, что “в целом в текущем году в суд направлено 909 уголовных дел о коррупционных преступлениях, 18 из которых совершены организованными группировками”. Он отметил, что почти в десять раз выросла сумма возмещенного ущерба, причиненного указанными преступлениями (105 млн. грн.). При этом генпрокурор подчеркнул, что “результаты работы правоохранительных органов на этом направлении являются явно недостаточными и не отвечают реалиям сегодняшнего дня”.

По его словам, “несмотря на наличие альтернативной подследственности по расследованию дел о коррупционных преступлениях, органами налоговой службы в этом году в суд не направлено ни одного такого дела, следователями милиции - только 8 (1% от общего количества), Службы безопасности - 12 (1,3%)”. “Преступные группировки с коррумпированными связями не раскрыты почти в половине регионов”, - отметил он. По его словам, “причина этого - в бездеятельности спецподразделений в этих регионах”.

В.ПШОНКА отметил, что в ближайшее время будет доработан и утвержден на заседании Национального антикоррупционного комитета проект Национальной стратегии по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2014 годы. По его словам, “необходимо также продолжить работу по усовершенствованию действующего законодательства, и здесь мы рассчитываем на мощный потенциал Совета национальной безопасности и обороны и поддержку коллег в Верховной Раде”.

В.ПШОНКА отметил, что “под ногами коррупционеров должна гореть земля”.

“Необходимо руководствоваться принципами жесткого и неотвратимого наказания коррупционеров независимо от их должностного положения”, - сказал он.