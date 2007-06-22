Мельниченко залез под диван в кабинете Балоги

Представители Генеральной прокуратуры провели следственный эксперимент в кабинете главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ в рамках расследования дела Гонгадзе.

Как сообщает “5 канал”, в кабинете, который раньше занимал экс-президент Леонид КУЧМА, воспроизвели прежний интерьер. Мебель переставила так, как во времена второго Президента Украины.

Результаты расследования в Секретариате Президента пока не сообщают, мотивируя это тайной следствия, отмечает “5 канал”.

Во время эксперимента, который состоялся в четверг, кроме следователей, в помещении Секретариата Президента присутствовал экс-майор Государственной службы охраны Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по словам пресс-секретаря В.БАЛОГИ Юлии ЕРШОВОЙ, 19 июня на имя Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за подписью генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО поступила просьба обеспечить проведение следственного эксперимента в кабинете В.БАЛОГИ. В письме А.МЕДВЕДЬКО просил осуществить следственные действия 20 июня или в ближайший к этой дате день.

Как отметила Ю.ЕРШОВА, исходя из того, что на 20 июня глава Секретариата Президента имел плотный график, было предложено перенести следственный эксперимент на нерабочее время, то есть на субботу, 23 июня. Впрочем, эта дата не удовлетворяла Н.МЕЛЬНИЧЕНКО. Как объяснил экс-майор, в субботу, 23 июня, он будет присутствовать на праздновании 15-летия выпуска КВИРТУ ПВО.

Секретариат Президента предложил Генпрокуратуре провести следственный эксперимент вечером в четверг, пятницу или в течение субботы на этой неделе.