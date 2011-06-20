Под Киевом - разбойное нападение на АЗС

Сегодня около 4-х часов утра на АЗС, которая находится на окружной автодороге в городе Бровары, четверо злоумышленников в масках совершили разбойное нападение и похитили из сейфа свыше 11 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области.

По данным правоохранительных органов, на момент совершения преступления в помещении АЗС находились пятеро работников. Злоумышленники, угрожая устройством, похожим на пистолет, топором, бейсбольной битой и электрошокером, заставили кассиров и операторов лечь на пол. Охранника, который пытался нейтрализовать разбойников, тоже повалили. Под принуждением один из операторов открыл сейф, откуда люди в масках забрали деньги. После этого они исчезли в неизвестном направлении на автомобиле, похожем на «Дэу-ланос».

В настоящее время милиционеры продолжают оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к указанному преступлению. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.187 Уголовного кодекса Украины – разбой. Злоумышленников ожидает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При этом правоохранители отмечают, что этого можно было бы избежать, если бы руководство АЗС своевременно позаботилось об оснащении соответствующими мерами безопасности.