На Прикарпатьи проходит гуцульский фестиваль

19 июня в селе Верхний Ясенив (урочище «Запидок») Верховинского района Ивано-Франковской области начался гуцульский фестиваль «Полонинское лето-2011».

Как сообщили УНИАН в Верховинской райгосадминистрации, основная цель фестиваля - чествование работников сельского хозяйства, чтобы сегодня людям «нелегкой профессии добрым словом, веселой песней и зажигательным танцем принести желанные минуты чествования и содержательного культурного отдыха».

Руководители областного совета и облгосадминистрации, района и сельских общин поздравили участников фестиваля, вручили лучшим работникам и хозяевам награды.

По словам начальника организационного отдела Верховинской райгосадминистрации Василия НАГИРНЯКА, это «красочный и колоритный гуцульский праздник первой полонинской продукции».

«Гуцульский праздник «Полонинское лето-2011» пришел к нам с высокогорных изумрудных лугов и накрывает столы первыми летними дарами полонинской газдивки (хозяйства –УНИАН): брынза, сыр, вурда, масло, - сказал В.НАГИРНЯК. – Каждый сможет попробовать эти продукты на здоровье, потому что таких гуцульских блюд нет нигде в мире. Такими благодатными дарами богата только наша карпатская украинская земля».

Гостей праздника ожидает выставка-ярмарка полонинской продукции, изделий декоративно-прикладного искусства Карпатского региона, гуцульские полонинские действа на выставочных территориях сельских общин 22 сельских советов, праздничный концерт с участием художественных коллективов Гуцульщины и Прикарпатья, гуцульская лотерея, игры и тому подобное.