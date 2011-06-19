Директор школы подал в суд на 9-классников за срыв урока

В Севастополе суд по заявлению директора школы принял решение в отношении 9-классников за срыв урока.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью городского управления милиции, в конце минувшего учебного года в Нахимовский районный отдел УМВД Украины в городе Севастополе обратилась директор одной из школ района с просьбой квалифицировать действия учащихся 9 класса школы, которые сорвали урок. По итогам проведенной оперуполномоченными криминальной милиции по делам детей Нахимовского райотдела милиции проверки по данному факту было установлено, что в 9 классе проходил урок химии. Несколько учеников решили отпраздновать окончание учебного года своеобразно – сорвав урок.

Как стало известно, к событию семеро подростков подготовилось заранее. Принесли гитару, и когда в класс вошел учитель, парни завели матерные частушки. Чтобы не отставать от одноклассников, несколько девочек пустилось в пляс. А напоследок один из парней достал сигареты и закурил. Все свои действия ученики снимали на мобильный телефон. Как установили сотрудники милиции, потом видеоролик выложили в Интернет.

Когда о случившемся узнали родители, они не могли поверить, что их дети могут так себя вести. Все подростки из благополучных семей. После проведенной сотрудниками милиции работы, все дети раскаялись. Однако родители всех привлечены к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Кроме того, 16-летние подростки самостоятельно понесут наказание по двум статьям КуоАП - мелкое хулиганство и курение в общественных местах. В отношении них суд уже вынес решение. Одному из подростков назначен штраф, двоих - предупредил.