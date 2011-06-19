Тимошенко: мечтаю о настоящей медицинской реформе

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО поздравила работников медицинской сферы с профессиональным праздником и высказала пожелание, чтобы в Украине состоялась настоящая медицинская реформа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини», в приветствии говорится: «Ваша профессия очень ответственна, и стать медиком могут лишь люди с искренним, благородным сердцем. Вы всегда на посту, и каждое мгновение готовы прийти на помощь людям, невзирая на политические симпатии. Вы верно служите людям и являетесь хорошим примером служения народу для украинских политиков.

Я мечтаю, что наступит то время, когда в стране состоится настоящая медицинская реформа. В нашей стране много талантливых медицинских работников, которые делают сложные уникальные операции, и это признал весь мир. Но таланта и энтузиазма наших медицинских работников недостаточно. Нужно, чтобы государство создало им хорошие условия, построило современные клиники с современнейшим медицинским оборудованием».

Ю.ТИМОШЕНКО заметила, что «сделала лишь небольшой шаг к созданию более-менее нормальных условий для медицинских работников на селе. Теперь сельские медики преодолевают по пятьдесят - сто километров к своим пациентам не пешком и на велосипедах, а на автомобилях для врачей. Знаю, что это лишь капля в решении проблем медицинской сферы, но я не собираюсь оставлять без внимания это важное для жизни направление - реформирование медицины».

«Мечтаю, чтобы тяжелый труд всех медицинских работников - лаборантов, санитаров, медсестричек, врачей – достойно, соответственно профессии, трудовому стажу и квалификации, оплачивался.

Верю, что благодаря вашей поддержке у нас еще будет возможность продолжать создание в Украине самой современной системы охраны здоровья, аналогов которой не будет в мире.

Все, что для этого нужно, - ваш талант и желание политиков сделать настоящие реформы. А это есть у вас и у меня» - отметила лидер "Батьківщини".