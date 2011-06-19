УПЦ МП откроет в Украине 9 монастырей

Украинская православная церковь Московского патриархата откроет в селе Хорошее Петропавловского района Днепропетровской области Свято-Троицкий Пустынный монастырь.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской епархии УПЦ МП.

Решение об открытии мужского монастыря было принято на заседании синода УПЦ МП 14 июня.

Члены синода решили открыть в Украине 9 монастырей - 3 женских и 6 мужских, один из которых – в Днепропетровской области.

Наместником монастыря в селе Хорошее определен иеромонах Зосим (ВОДОЛАЖСКИЙ), который в 2010 году инициировал восстановление монастыря.

Первое упоминание о Свято-Троицком Пустынном монастыре появилось в 1781 году.

Сейчас в Днепропетровской области существуют 5 монастырей УПЦ МП - 2 мужских и 3 женских.