УПЦ МП откроет в Украине 9 монастырей
Один из них в Днепропетровской области
Украинская православная церковь Московского патриархата откроет в селе Хорошее Петропавловского района Днепропетровской области Свято-Троицкий Пустынный монастырь.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской епархии УПЦ МП.
Решение об открытии мужского монастыря было принято на заседании синода УПЦ МП 14 июня.
Члены синода решили открыть в Украине 9 монастырей - 3 женских и 6 мужских, один из которых – в Днепропетровской области.
Наместником монастыря в селе Хорошее определен иеромонах Зосим (ВОДОЛАЖСКИЙ), который в 2010 году инициировал восстановление монастыря.
Первое упоминание о Свято-Троицком Пустынном монастыре появилось в 1781 году.
Сейчас в Днепропетровской области существуют 5 монастырей УПЦ МП - 2 мужских и 3 женских.