Завтра в Украине грозы, град, шквалы

Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, ночью в Карпатах очень сильные дожди, в северных, Винницкой, Черкасской, а днем местами в южных, восточных, Днепропетровской областях сильные дожди, град, шквалы 17-25 м/с.

В восточной части, в Крыму и Приазовье ночью без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днем 19-24°, в южной и восточной части 26-31°; в западных областях ночью 9-14°, днем 17-22°.

В Киевской области в понедельник ночью ожидаются сильные дожди, грозы, шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах град и шквалы 25 м/с, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-18°, днем 19-24°. В Киеве температура ночью 15-17°, днем 22-24°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-24°, в Азовском море 23-26°, в Днепре возле Киева 23°.