На Волыни берегут лес

Волынь рассчитывает получить из государственного бюджета не менее 3 млн. грн. на обеспечение деятельности лесной охраны, лесоупорядочения и лесонасаждения. Планируется лесовосстановление на площади более 900 га.

Об этом во время очередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации Юрий ШОРБУНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА.

В этом году для выявления и ликвидации лесных пожаров будут функционировать 25 лесопожарных станций, почти 50 пожарно-наблюдательных вышек. Установлено 14 телевизионных систем наблюдения за лесными массивами.

Первый заместитель председателя ОГА Александр БАШКАЛЕНКО обязал соответствующие органы организовать обязательное круглосуточное дежурство на лесохимических станциях и не допустить повторения фактов сжигания хвороста возле дорог.

На Волыни в прошлом году в лесных массивах возникло 25 пожаров, из них 11 – в государственном лесном фонде. Огнем повреждено около 11 га леса. Почти 70 пожаров зафиксировано на сельхозугодьях (более 88 га).